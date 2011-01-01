金立董事长刘立荣：手机市场最后生存的，一定是站稳高端的

金立M2017是在近期金立手机正式推出的面向高端消费人群的一款智能手机产品，该款产品的诞生，表明金立开始进攻六千元以上的高端手机市场，并通过提供更优质的用户体验来站稳脚跟。 “最后能够生存下来的厂家，一定是能够在高端市场站稳脚跟的厂家。”...

ZD至顶网个人商用频道 12月31日 北京消息（文/孙斌）： “最后能够生存下来的厂家，一定是能够在高端市场站稳脚跟的厂家。”

——金立集团董事长 刘立荣

金立集团董事长 刘立荣

这是在金立M2017手机新品发布会的会后采访中的表态。金立M2017是在近期金立手机正式推出的面向高端消费人群的一款智能手机产品，该款产品的诞生，表明金立开始进攻六千元以上的高端手机市场，并通过提供更优质的用户体验来站稳脚跟。

洗牌开始手机厂商努力提升品牌溢价能力

2016年即将过去，手机行业中，产品生产商的大洗牌还在进行中。在过去的一年之中，诸多品牌，例如“天语”、“夏新”、“黑莓”等等，纷纷推出了历史的舞台。随着日渐惨烈的竞争，众多手机品牌在接下来的洗牌中，究竟该何去何从?

洗牌的开始，直接带来了竞争模式的转变。手机行业兴起之初，运营商的力量是非常强大的，谁能获得运营商这一重要渠道，谁便占据较大的市场份额。后来，电商开始崛起，造成的影响便是“价格”，随着销售渠道的转变，手机行业的价格战由此打响，线上代替线下、代销转为直销，手机厂商努力压缩了成本，从而以更低的售价去抢占市场份额。进入16年以后，价格竞争这个提法已渐渐淡出人们的视野，其主要原因有：

第一， 第三次消费结构的升级

第二， 用户需求从基本需求向差异化发展

金立董事长刘立荣在采访中表示，“现在的竞争模式已经不仅仅是成本、价格的竞争，到现在来讲，我自己认为最核心的价值是品牌的竞争，或者说是品牌溢价的竞争。其实每一个行业做到最后能生存下来的，一定是具备溢价能力的品牌，或者说，有高溢价能力的品牌才能生存。所以到了现在这个时候，几乎所有的手机品牌都在做一件事情，就是要进攻高端，提升品牌的溢价能力。单纯的价格战已经不足以维持企业的生存，这也是金立推出M2017的一个重要因素。”

给六千元价位手机用户一个新选择

金立M2017智能手机的推出最直接的目的就是给六千元价位手机的用户提供一个全新的选择。

金立M2017从手机安全、拍照效果以及续航能力三个方面来打造自己的差异化用户体验。

一、安全

M2017延续M系列的产品基因，内置安全芯片，从通信安全、数据安全及支付安全三方面为用户提供手机安全保障。

二、拍照

M2017搭载1200万+1300万双摄像头，通过不同焦距的两枚镜头间的切换，在手机上实现了数码变焦。

三、续航

M2017内置7000mAh容量电池(两块3500mAh的电池并联)，采用双充电芯片并行充电，配合过压保护、欠压保护、过流保护、短路保护、过充保护、温升保护、雷击保护、静电保护、冲击保护和浪涌保护十项措施，提供安全持续的续航能力。

除这三项措施外，为配合高端政商的定位，M2017还可提供头层小牛皮背壳的普通版以及鳄鱼皮的私人定制版，售价分别为6999元以及16999元。

采访中，刘立荣表示，目前，六千元价位段的产品只有苹果，当我们的目标用户不太喜欢用有很多人都在用的苹果时，并没有一款合适的产品可供其选择，所以，我们推出M2017，来满足目标用户群差异化的需求。